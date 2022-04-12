Форвард «Виннипега» Коннор продлил результативную серию на выезде до девяти матчей

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Монреаль» со счетом 4:2.

В составе «Джетс» форвард Кайл Коннор сделал голевую передачу и продлил результативную серию на выезде до девяти матчей. Только три игрока франшизы имеют серию в 10 матчей: Нил Пионк (2020/21), Марк Шайфли (2020/21) и Тодд Уайт (2008/09) .

В текущем сезоне Коннор провел 71 матч, в которых набрал 85 (42+43) очков.