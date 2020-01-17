Форвард «Виннипега» извинился за свои слова. Он обещал сломать клюшку о голову соперника

Форвард «Виннипега» Матье Перро извинился за свои слова после матча против «Ванкувера». В этой игре он получил удар локтем в голову от нападающего «Кэнакс» Джейка Виртанена, однако лига решила оставить без наказания данный силовой прием. Тогда Перро пообещал взять в будущем решение подобных вопросов в свои руки и «двинуть клюшкой по голове» следующему, кто захочет его ударить в игре.

— Конечно, эмоции взяли верх, — цитирует Перро Winnipeg Sun. — Конечно, я не буду бить никого клюшкой. Наверное, сказал лишнего. И хотел бы извиниться за это.