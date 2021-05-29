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Форвард «Вегаса» Янмарк прокомментировал свой хет-трик в седьмом матче с «Миннесотой»

10:58
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Нападающий «Вегаса» Маттиас Янмарк прокомментировал свой хет-трик в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты» (6:2).

«Любой хоккеист мечтает забросить в седьмом матче. Сложно поверить, что сегодня это произошло со мной, но удача встала на мою сторону. Сегодня сбылась мечта. Серия с «Миннесотой» была очень сложной. Мы вели 3-1 в серии, при таком раскладе хочется закрыть серию как можно скорее, но «Уайлд» удалось отыграться.

За карьеру я научился тому, что в плей-офф нужно проходить через такие матчи, если хочешь пройти далеко. Нужно знать, что делать в такой ситуации», — приводит официальный сайт НХЛ слова Янмарка.

Во втором раунде плей-офф «Вегас» сыграет с «Колорадо».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/minnesota-wild-vegas-golden-knights-game-7-recap/c-324721636

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