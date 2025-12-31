Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит Олимпийские игры из-за травмы

Нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон из-за травмы не примет участия в Олимпийских играх в Италии, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

32-летний швед не выходил на лед с 9 ноября. Отмечается, что он не успеет восстановиться к Играм. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Карлссон в сезоне-2025/26 набрал 7 (4+3) очков в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ.