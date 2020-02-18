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Форвард «Вегаса» Пачоретти: «Каждый пытается остановить Овечкина»

10:19
Макс Пачоретти. Фото USA TODAY Sports
Макс Пачоретти. Фото USA TODAY Sports
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Нападающий «Вегаса» Макс Пачоретти после победы над «Вашингтоном» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался о результативности российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина, который не забивает на протяжении пяти игр.

«Несмотря на то, сколько голов Овечкин уже забил и чего он пытается достичь, любая команда пытается его остановить, — приводит слова Пачиоретти пресс-служба НХЛ. — Партнеры ищут его в каждом матче, но я думаю, что мы проделали довольно хорошую работу, не позволив ему забить. Нет отличий в том, если бы он проводиk свою первую игру в лиге или тот случай, когда Александр пытается забить 700-ю шайбу в НХЛ».

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