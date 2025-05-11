Форвард «Вегаса» Гертл случайно ударил клюшкой тренера команды в матче с «Эдмонтоном»

Нападающий «Вегаса» Томаш Гертл ударил клюшкой одного из сотрудников клуба во время третьего матча серии против «Эдмонтона» (4:3) во втором раунде плей-офф НХЛ.

В середине третьего периода 31-летний чех возвращался со своей смены и досады замахнулся клюшкой на скамейке команды, случайно задев лицо работника клуба.

«Эдмонтон» продолжает лидировать в серии — 2-1. Следующий матч снова пройдет на домашнем льду «Ойлерз» во вторник, 13 мая. Начало — в 04.30 по московскому времени.