Евгений Дадонов забросил 18-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

33-летний россиянин забросил шайбу в начале второго периода.

Гол в ворота «Аризоны» стал для Дадонова 18-м в сезоне-2021/22. Всего на счету форварда 35 (18+17) очков в 69 матчах за «Вегас».