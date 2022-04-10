Евгений Дадонов забросил 18-ю шайбу в сезоне
Форвард «Вегаса» Дадонов забросил 18-ю шайбу в сезоне
Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».
33-летний россиянин забросил шайбу в начале второго периода.
Гол в ворота «Аризоны» стал для Дадонова 18-м в сезоне-2021/22. Всего на счету форварда 35 (18+17) очков в 69 матчах за «Вегас».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|100
|2
|Рейнджерс
|73
|47
|26
|100
|3
|Питтсбург
|73
|41
|32
|92
|4
|Вашингтон
|71
|39
|32
|88
|5
|Айлендерс
|71
|33
|38
|75
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|72
|23
|49
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|72
|51
|21
|108
|2
|Торонто
|72
|47
|25
|100
|3
|Бостон
|71
|45
|26
|95
|4
|Тампа-Бэй
|71
|43
|28
|94
|5
|Детройт
|72
|28
|44
|66
|6
|Баффало
|73
|26
|47
|63
|7
|Оттава
|71
|26
|45
|58
|8
|Монреаль
|72
|20
|52
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|71
|51
|20
|108
|2
|Сент-Луис
|72
|42
|30
|94
|3
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|4
|Нэшвилл
|71
|41
|30
|86
|5
|Даллас
|71
|40
|31
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|72
|44
|28
|97
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|73
|29
|44
|70
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|72
|23
|49
|52
Результаты / календарь
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
|10.04
|01:00
|
Нэшвилл – Флорида
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|4 : 5 ОТ
|10.04
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|5 : 1
|10.04
|02:00
|
Сиэтл – Калгари
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|3 : 2
|10.04
|02:00
|
Филадельфия – Анахайм
|3 : 5
|10.04
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|6 : 1
|10.04
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|10.04
|05:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|10.04
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|10.04
|20:30
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|10.04
|23:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|- : -
|10.04
|23:59
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|10.04
|23:59
|
Тампа-Бэй – Баффало
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
|49
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|57
|2.14
Новости