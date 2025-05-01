Дорофеев пропустит шестой матч против «Миннесоты»

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев пропустит шестой матч первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (счет в серии 3-2).

Об этом сообщил журналист The Athletic Джесси Грэйнджер со ссылкой на главного тренера «Голден Найтс» Брюса Кэссиди. Причина повреждения не раскрывается.

24-летний Дорофеев в этом сезоне набрал 52 (35+17) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Стэнли-2025 на его счету 2 (1+1) очка в 5 играх.