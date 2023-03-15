Форвард «Вегаса» Барбашев стал третьей звездой матча с «Филадельфией»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:3).

Россиянин отметился дублем в ворота «Флайерз».

Первой звездой матча стал форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо, на счету которого одна шайба и две результативных передачи.

Второй звездой признан нападающий «Филадельфии» Морган Фрост, у которого один гол.