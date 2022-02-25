Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1383-го очка Овечкина. Текущее положение
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезду уступил «Рейнджерс» (1:4).
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил единственную шайбу команды. Теперь на счету 36-летнего россиянина 1383 (762+621) очка в 1248 матчах в НХЛ.
Овечкин занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Россиянин сократил отставание от идущего на 23-й строчке Бретта Халла до 8 очков.
Лидирует в списке Уэйн Гретцки, который за свою карьеру в 1487 матчах набрал 2857 (894+1963) очков.
Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах
2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733
3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756
4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767
5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731
...
23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269
24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1383 (762+621) в 1248
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Рейнджерс
|51
|33
|18
|71
|3
|Питтсбург
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|53
|28
|25
|65
|5
|Коламбус
|51
|27
|24
|55
|6
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|7
|Нью-Джерси
|51
|18
|33
|41
|8
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|35
|17
|75
|2
|Тампа-Бэй
|50
|33
|17
|72
|3
|Торонто
|51
|33
|18
|70
|4
|Бостон
|50
|29
|21
|62
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|52
|16
|36
|40
|8
|Монреаль
|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|51
|37
|14
|78
|2
|Сент-Луис
|50
|30
|20
|66
|3
|Миннесота
|49
|31
|18
|65
|4
|Нэшвилл
|51
|29
|22
|62
|5
|Даллас
|50
|28
|22
|58
|6
|Виннипег
|51
|22
|29
|53
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|51
|13
|38
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|49
|30
|19
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|51
|27
|24
|61
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|53
|25
|28
|59
|6
|Ванкувер
|52
|24
|28
|54
|7
|Сан-Хосе
|50
|22
|28
|50
|8
|Сиэтл
|53
|16
|37
|36
|25.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|1 : 6
|25.02
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|4 : 1
|25.02
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|3 : 1
|25.02
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|3 : 6
|25.02
|04:30
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|25.02
|06:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -
|25.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|52
|74
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|51
|34
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|33
|1.98
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|39
|2.03