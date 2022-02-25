Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1383-го очка Овечкина. Текущее положение

Овечкин набрал 1383-е очко в НХЛ и сократил отставание от Халла

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезду уступил «Рейнджерс» (1:4).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил единственную шайбу команды. Теперь на счету 36-летнего россиянина 1383 (762+621) очка в 1248 матчах в НХЛ.

Овечкин занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Россиянин сократил отставание от идущего на 23-й строчке Бретта Халла до 8 очков.

Лидирует в списке Уэйн Гретцки, который за свою карьеру в 1487 матчах набрал 2857 (894+1963) очков.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1383 (762+621) в 1248