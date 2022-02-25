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Сегодня, 06:40

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1383-го очка Овечкина. Текущее положение

Овечкин набрал 1383-е очко в НХЛ и сократил отставание от Халла
Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезду уступил «Рейнджерс» (1:4).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил единственную шайбу команды. Теперь на счету 36-летнего россиянина 1383 (762+621) очка в 1248 матчах в НХЛ.

Овечкин занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Россиянин сократил отставание от идущего на 23-й строчке Бретта Халла до 8 очков.

Лидирует в списке Уэйн Гретцки, который за свою карьеру в 1487 матчах набрал 2857 (894+1963) очков.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1383 (762+621) в 1248

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Вашингтон»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 51 27 24 55
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 50 28 22 58
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
Результаты / календарь
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
25.02 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 1 : 6
25.02 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 1
25.02 03:00
Торонто – Миннесота
 3 : 1
25.02 03:00
Флорида – Коламбус
 3 : 6
25.02 04:30
Нэшвилл – Даллас
 - : -
25.02 06:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
25.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
25.02 06:30
Сан-Хосе – Айлендерс
- : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 33 1.98
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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