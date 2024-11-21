Врана: «Вашингтон» сделает все, чтобы продолжать выигрывать без Овечкина»

Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана прокомментировал травму одноклубника Александра Овечкина.

Клуб на неделю поместил 39-летнего россиянина в список травмированных. 19 ноября он получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

«Овечкин — наш капитан, он большая часть команды. Конечно, нам его не хватает. Я думаю, все в клубе это понимают. Но мы сделаем все возможное, чтобы продолжать выигрывать матчи без него», — цитирует Врану пресс-служба НХЛ.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.