Форвард «Вашингтона» выкинул клюшку Свечникова на трибуны и получил 10-минутный штраф

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вашингтону» — 3:4. В одном из эпизодов состоялась потасовка, в ходе которой форвард гостей Брэндон Лайпсик толкнул на лед Андрея Свечникова. Ник Дауд подобрал клюшку россиянина и выбросил ее на трибуны, за что получил дисциплинарный 10-минутый штраф.

Nic Dowd got a 10-minute misconduct for throwing Andrei Svechnikov's stick into the crowd ? pic.twitter.com/qoAy0ln0rT