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Форвард «Вашингтона» Врана повторил буллит Дацюка

11:41
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Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана эффектно реализовал буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:2 Б).

Он повторил знаменитый буллит российского форварда Павла Дацюка. Видео, где сравнивается исполнение Дацюка и Враны, опубликовано в Twitter NBC.

Александр Овечкин в этом матче не отметился результативными действиями. Евгений Кузнецов сделал результативную передачу.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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