Форвард «Вашингтона» Врана повторил буллит Дацюка
11:41
Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана эффектно реализовал буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:2 Б).
Он повторил знаменитый буллит российского форварда Павла Дацюка. Видео, где сравнивается исполнение Дацюка и Враны, опубликовано в Twitter NBC.
Iconic #13's @Datsyuk13 @JVranaa pic.twitter.com/1BHXw4cdVo— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 17, 2019
Александр Овечкин в этом матче не отметился результативными действиями. Евгений Кузнецов сделал результативную передачу.
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