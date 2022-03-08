Уилсон о результативности Овечкина: «Это просто нон-стоп»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон высказался о результативности своего партнера по команде Александра Овечкина.

«Это просто нон-стоп. Я никогда не видел Овечкина таким заведенным, это отражается на его игре. Он просто продолжает без остановки, это машина.



Когда он так играет, ты просто пытаешься помогать ему всеми способами и доставлять ему шайбу, потому что он — сила, с которой нужно считаться», — приводит The Washington Post слова Уилсона.

В данный момент Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на счету 36-летнего россиянина 764 шайбы. Рекорд по числу голов в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), на третьей строчке — Яромир Ягр (766).