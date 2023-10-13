Игрок «Вашингтона» Уилсон прокомментировал гонку Овечкина за рекордом Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон рассказал, мешает ли клубу погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

«Думаю, это помогает ему и команде. Если Ови играет хорошо и забивает голы, у команды будут хорошие шансы на победу. Как товарищ по команде я хотел бы, чтобы он следовал за историей, но в конце концов главное — это команда», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.