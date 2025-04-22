Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — зверь, машина. Он забивает и заряжает команду энергией»
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон ответил на вопрос об игре одноклубника Александра Овечкина в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).
39-летний россиянин оформил дубль, впервые в карьере забив победную шайбу в овертайме матча плей-офф НХЛ. Первый гол Овечкин забил с передачи Уилсона.
«Очевидно, это выглядело довольно знакомо. Я поднял глаза, и он оказался в той же позиции. Опасной, если я могу отдать ему шайбу. Когда я вижу, что он получает свободное пространство, мне просто хочется записать это на пленку. Он может забить откуда угодно. Отличный бросок.
Он зверь. Он машина. Когда он на льду, это заряжает команду энергией. Он забивает голы, делает все. Вот, что делает лидер», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.
«Кэпиталз» открыли счет в серии — 1-0. Следующий матч состоится в Вашингтоне 24 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
|1 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
1 - 1
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
|22.04
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|22.04
|02:30
|
Виннипег – Сент-Луис
|2 : 1
|22.04
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|22.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|6 : 5