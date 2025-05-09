Уилсон: «Вашингтон» был недостаточно хорош в первом матче с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал победу над «Каролиной» (3:1) во втором матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Мы были недостаточно хороши в первом матче. Мы понимали это. Команда думала об этом последние пару дней. Чувство не самое приятное, когда ты недоволен своим выступлением после возвращения домой. Как команда, мы можем требовать друг от друга большего. Но знать, что твой одноклубник будет рядом и выложится по полной — это очень круто», — цитирует Уилсона ESPN.

Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч состоится в ночь с 10 на 11 мая. Начало игры — 01.00 по московскому времени.