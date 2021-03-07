Форвард «Вашингтона» Уилсон дисквалифицирован на семь матчей за грубый силовой прием

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на семь матчей за грубый силовой прием в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:5).

Уилсон ударил плечом в голову защитнику «Брюинз» Брэндону Карло. Также нападающий дважды поучаствовал в драках в матче против «Бостона». Во втором периоде он подрался с Джарредом Тинорди, а в третьем — с Трентом Фредериком. За оба случая игрок «Кэпиталз» получил по пятиминутному удалению.

Это пятая дисквалификация Уилсона с сентября 2017 года. Он сможет вернуться 20 марта в матче против «Рейнджерс».