Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — наш двигатель»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон отметил, что Александр Овечкин перед началом сезона делал акцент на командных победах, а не своей погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Я был у него на дне рождения в начале сезона. И он говорил не о рекорде, а о том, что у нас есть реальный шанс выиграть кубок, и как важно попасть в плей-офф. Конечно, за это время случилось много крутых моментов, но он весь сезон говорил о том, что главное — это победа. И мы это чувствуем в раздевалке. Он — наш двигатель», — приводит пресс-служба НХЛ слова Уилсона.

В этом сезоне 39-летний Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 897. Он превзошел рекорд Гретцки (894) и единолично стал лучшим снайпером в истории лиги.

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на первом месте в таблице «Восточной конференции». В первом раунде плей-офф команда сыграет против «Монреаля».