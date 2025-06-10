Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши объявил о завершении игровой карьеры

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши объявил о завершении игровой карьеры.

38-летний американец с 2008 по 2015 год выступал за «Сент-Луис», после чего играл за «Вашингтон», с которым стал обладателем Кубка Стэнли-2018. В составе сборной США Оши выступал на Олимпиаде-2014, а также на трех чемпионатах мира, став бронзовым призером ЧМ-2013.

Минувший сезон Оши пропустил из-за травмы спины. В сезоне-2023/24 форвард провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 25 (12+13) очков.