Строум — о поражении «Вашингтона»: «Просто не было качественных моментов»

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум прокомментировал поражение от «Каролины» (1:3) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли. «Кэпиталз» уступили в серии со счетом 1-4.

«Иногда у вас не бывает качественных моментов. Часто они появляются в концовке матча, а порой их не бывает пару матчей подряд. Иногда вы просто связаны и не можете забросить эту последнюю шайбу», — цитирует Строума пресс-служба НХЛ.

28-летний канадец в этом розыгрыше Кубка Стэнли провел 10 матчей и набрал 10 (2+8) очков.