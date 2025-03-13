Алексей Протас: «В детстве даже не мечтал об НХЛ»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не знал о существовании Национальной хоккейной лиги до 12-летнего возраста.

— Мечтали ли в детстве об НХЛ?

— Даже не мечтал! И вообще узнал, что такое НХЛ, лет в 12-13, когда мне родители кепку «Сан-Хосе» с ушами подарили. Стал ее носить и следить за лигой. Только уже ближе к юниорскому хоккею начал понимать, что есть возможность туда попасть, и старался за нее цепляться.

Алексей Протас был выбран «Вашингтоном» под 91-м номером драфта НХЛ-2019. Форвард дебютировал за «Кэпиталз» в 2021 году.

В сезоне-2024/25 24-летний белорус набрал 58 (28+30) очков в 65 матчах за «Вашингтон».