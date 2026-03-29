Форвард «Вашингтона» Протас получил травму в матче с «Вегасом», столкнувшись с бывшим одноклубником Даудом

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:4 Б).

В конце первого периода встречи белорус столкнулся с бывшим одноклубником Ником Даудом, который был обменян в «Голден Найтс» в начале марта. Протас попытался подняться, но не смог устоять на ногах, хоккеист покинул площадку при помощи партнеров по команде и больше не возвращался в игру.

Дауд получил рассечение брови и продолжил участие в матче после медицинской помощи в перерыве. В середине второго периода американец забил первый гол «Вегаса» в игре.

25-летний Протас в сезоне-2025/26 набрал 47 (23+24) очков в 69 матчах. У 35-летнего Дауда 17 (4+13) очков в 66 играх.