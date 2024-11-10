Овечкин забросил 863-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Сент-Луиса» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голы стали для форварда 862-м и 863-м в регулярных чемпионатах североамериканской лиги.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ он занимает второе место. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.