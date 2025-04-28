Овечкин вылетел на скамейку запасных «Монреаля» после неудачного силового приема
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин совершил неудачную попытку силового приема в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:2).
В одном из эпизодов в первом периоде российский форвард вылетел на скамейку запасных «Канадиенс» после попытки сделать хит на защитнике Александре Каррье. Зрители одобрительно встретили падение капитана «Кэпиталз».
Во втором периоде Овечкин был наказан двухминутным штрафом за блокировку форварда «Монреаля» Джейка Эванса. «Канадиенс» реализовали большинство и повели в счете 2:1.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 2:00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
|3 - 1
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
|2 - 2
|
Тампа-Бэй - Флорида
|1 - 2
|
Вегас - Миннесота
|2 - 2
|
Торонто - Оттава
|3 - 1
|
Даллас - Колорадо
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 2
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3.05
|28.04
|01:30
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 5
|28.04
|04:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ
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