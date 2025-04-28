Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:42

Овечкин вылетел на скамейку запасных «Монреаля» после неудачного силового приема

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин совершил неудачную попытку силового приема в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:2).

В одном из эпизодов в первом периоде российский форвард вылетел на скамейку запасных «Канадиенс» после попытки сделать хит на защитнике Александре Каррье. Зрители одобрительно встретили падение капитана «Кэпиталз».

Во втором периоде Овечкин был наказан двухминутным штрафом за блокировку форварда «Монреаля» Джейка Эванса. «Канадиенс» реализовали большинство и повели в счете 2:1.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 2:00 мск.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
Читайте также
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
В России началась трехдневная рабочая неделя
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Монреаль» — «Вашингтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
Депутат Обухов — об Овечкине: «Я за любое прославление нашего спорта: хоть на Фиджи, хоть в Канаде, хоть на Марсе»
Овечкин обошел Павелски и вышел на чистое 13-е место по голам в плей-офф НХЛ
Фетисов: «Достижение Александра Овечкина простоит сто лет»
Форвард «Вашингтона» Строум об Овечкине: «Он больше, чем хоккей»
В Госдуме назвали условие, при котором московский сквер может быть назван в честь Овечкина
Рожков: «Наших паралимпийцев очень вдохновил рекорд Овечкина»
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Самсонов считает, что победить «Вашингтон» невозможно, просто ограничив игру Овечкина
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча Кубка Стэнли
Хатсон стал шестым защитником-новичком в истории НХЛ с 5 передачами в дебютной серии Кубка Стэнли
Кубок Стэнли, результаты и видео голов 27-28 апреля: «Каролина» победила «Нью-Джерси», «Вашингтон» обыграл «Монреаль» и другие матчи
«Эдмонтон» в овертайме победил «Лос-Анджелес» и сравнял счет в серии
Демидов стал первым игроком «Монреаля» с 2 очками в матче Кубка Стэнли в возрасте до 20 лет
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубок Стэнли, результаты и видео голов 27-28 апреля: «Каролина» победила «Нью-Джерси», «Вашингтон» обыграл «Монреаль» и другие матчи

Хатсон стал шестым защитником-новичком в истории НХЛ с 5 передачами в дебютной серии Кубка Стэнли
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
3 - 1
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
3 - 1
3. Монреаль - Вашингтон
6 - 3
4. Монреаль - Вашингтон
2 - 5
5. Вашингтон - Монреаль
_ - _
3 - 1
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 2
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 2
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
5. Лос-Анджелес - Эдмонтон
_ - _
2 - 2
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
1 - 2
1. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 6
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
3. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 5
4. Флорида - Тампа-Бэй
_ - _
5. Тампа-Бэй - Флорида
_ - _
1 - 2
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
2 - 2
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
2 - 5
3. Миннесота - Вегас
5 - 2
4. Миннесота - Вегас
3 - 4
5. Вегас - Миннесота
_ - _
6. Миннесота - Вегас
_ - _
2 - 2
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 1
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Торонто
2 - 3
4. Оттава - Торонто
4 - 3
5. Торонто - Оттава
_ - _
3 - 1
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
2 - 2
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
4 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 2
4. Колорадо - Даллас
4 - 0
5. Даллас - Колорадо
_ - _
6. Колорадо - Даллас
_ - _
2 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
3 - 2
4. Нью-Джерси - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Нью-Джерси
_ - _
3 - 1
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 2
1. Виннипег - Сент-Луис
5 - 3
2. Виннипег - Сент-Луис
2 - 1
3. Сент-Луис - Виннипег
7 - 2
4. Сент-Луис - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Сент-Луис
_ - _
6. Сент-Луис - Виннипег
_ - _
2 - 2
Результаты / календарь
17.04
18.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
28.04 01:30
Монреаль – Вашингтон
 2 : 5
28.04 04:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости