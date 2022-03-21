Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин сравнялся по очкам с Капризовым
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:3).
Для 36-летнего россиянина это 40-я шайба в сезоне. На его счету 76 (40+36) очков в сезоне — он сравнялся с форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым. Лидирует форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 90 (35+55) очков.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (35+55) очков в 61 матче
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 86 (41+45) в 62 матчах
3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 86 (21+65) в 62 матчах
4. Джонни Годро («Калгари») — 80 (28+52) в 62 матчах
5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 79 (46+33) в 57 матчах
6. Кайл Коннор («Виннипег») — 77 (39+38) в 63 матчах
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 76 (32+44) в 59 матчах
8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 76 (40+36) в 62 матчах
9. Роман Йоси («Нэшвилл») — 75 (17+58) в 60 матчах
10. Назем Кадри («Колорадо») — 74 (23+51) в 59 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|41
|21
|88
|2
|Рейнджерс
|63
|40
|23
|85
|3
|Питтсбург
|63
|38
|25
|85
|4
|Вашингтон
|64
|35
|29
|80
|5
|Коламбус
|63
|32
|31
|67
|6
|Айлендерс
|60
|26
|34
|61
|7
|Филадельфия
|62
|20
|42
|51
|8
|Нью-Джерси
|62
|22
|40
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|61
|39
|22
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|62
|25
|37
|57
|6
|Баффало
|62
|21
|41
|50
|7
|Оттава
|62
|22
|40
|49
|8
|Монреаль
|62
|17
|45
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|61
|34
|27
|77
|3
|Миннесота
|60
|36
|24
|76
|4
|Нэшвилл
|62
|36
|26
|76
|5
|Даллас
|61
|34
|27
|71
|6
|Виннипег
|63
|29
|34
|68
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|62
|20
|42
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|62
|38
|24
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|35
|27
|74
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|72
|5
|Ванкувер
|63
|30
|33
|67
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|62
|27
|35
|62
|8
|Сиэтл
|63
|19
|44
|44
|21.03
|01:00
|
Каролина – Рейнджерс
|0 : 2
|21.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|4 : 2
|21.03
|02:00
|
Чикаго – Виннипег
|4 : 6
|21.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|90
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|86
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|63
|41
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|41
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|41
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|42
|2.08