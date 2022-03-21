Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин сравнялся по очкам с Капризовым

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:3).

Для 36-летнего россиянина это 40-я шайба в сезоне. На его счету 76 (40+36) очков в сезоне — он сравнялся с форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым. Лидирует форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 90 (35+55) очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (35+55) очков в 61 матче

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 86 (41+45) в 62 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 86 (21+65) в 62 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 80 (28+52) в 62 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 79 (46+33) в 57 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 77 (39+38) в 63 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 76 (32+44) в 59 матчах

8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 76 (40+36) в 62 матчах

9. Роман Йоси («Нэшвилл») — 75 (17+58) в 60 матчах

10. Назем Кадри («Колорадо») — 74 (23+51) в 59 матчах