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Сегодня, 18:31

Форвард «Вашингтона» Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду

Алина Савинова
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после травмы провел очередную тренировку на льду, сообщает журналист Тарик эль-Башир в своих соцсетях.

В понедельник 39-летний россиянин занимался индивидуально в течение 20 минут, проводя раскатку на льду.

19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в результате столкновения с нападающим «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря капитан «Вашингтона» приступил к облегченным тренировкам на льду.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб. Ранее стало известно, что Гретцки будет сопровождать российского хоккеиста, когда до его рекорда останется четыре гола.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 26 14 12 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Нэшвилл 28 7 21 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
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