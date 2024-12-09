Форвард «Вашингтона» Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после травмы провел очередную тренировку на льду, сообщает журналист Тарик эль-Башир в своих соцсетях.

В понедельник 39-летний россиянин занимался индивидуально в течение 20 минут, проводя раскатку на льду.

19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в результате столкновения с нападающим «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря капитан «Вашингтона» приступил к облегченным тренировкам на льду.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб. Ранее стало известно, что Гретцки будет сопровождать российского хоккеиста, когда до его рекорда останется четыре гола.