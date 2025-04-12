Овечкин пропустит матч с «Коламбусом»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса», рассказал журналистам главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.
39-летнему российскому форварду предоставлен отдых.
Овечкин в этом сезоне провел 62 матча и набрал 70 (42+28) очков. «Вашингтон» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 109 очков после 78 игр.
Матч «Коламбус» — «Вашингтон» состоится 12 апреля. Начало — в 19.30 мск.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|80
|47
|33
|99
|3
|Нью-Джерси
|81
|42
|39
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|81
|39
|42
|89
|6
|Детройт
|80
|38
|42
|83
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|81
|55
|26
|114
|2
|Даллас
|81
|50
|31
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|81
|29
|52
|66
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|49
|32
|108
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|81
|47
|34
|99
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|81
|38
|43
|90
|6
|Анахайм
|81
|35
|46
|79
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|81
|20
|61
|52
Результаты / календарь
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16.04
17.04
18.04
|16.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|0 : 3
|16.04
|02:00
|
Оттава – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|16.04
|02:00
|
Баффало – Торонто
|0 : 4
|16.04
|02:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|16.04
|02:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|1 : 3
|16.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|5 : 1
|16.04
|03:00
|
Сент-Луис – Юта
|6 : 1
|16.04
|03:00
|
Миннесота – Анахайм
|3 : 2 ОТ
|16.04
|04:00
|
Калгари – Вегас
|5 : 4 Б
|16.04
|05:30
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|5 : 6
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