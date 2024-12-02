Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:13

Овечкин приступил к тренировкам на льду

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин начал тренировки на льду, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

«Алекс Овечкин начал легкие прокаты. Вот он, в спортивном костюме на утренней тренировке», — написал журналист в соцсети.

39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Суд приговорил основателя наркоимперии к пожизненному заключению
Популярное видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Невероятный матч «Вашингтона» без Овечкина: вратарь забил сам себе, но команда все равно победила
«Вся лига охотится за тобой, братишка». Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Форварду «Юты» Макбэйну поступают угрозы в интернете из-за травмы Овечкина
«Вашингтон» выиграл без Овечкина! Капитан аплодировал стоя и привел сына в раздевалку
Овечкин поедет с «Вашингтоном» на выездной матч во Флориду
Гретцки: «Надеюсь, я буду первым, кто пожмет Овечкину руку, когда он побьет мой рекорд»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Маклин Селебрини обошел Мичкова в борьбе за лучшего новичка ноября в НХЛ

Представитель Овечкина — о выходе игрока на лед: «Все по плану, но события не торопит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 24 17 7 35
2 Нью-Джерси 27 16 11 34
3 Каролина 24 16 8 33
4 Рейнджерс 23 13 10 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Коламбус 23 11 12 25
7 Айлендерс 25 9 16 24
8 Питтсбург 26 10 16 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 25 15 10 31
2 Торонто 23 14 9 30
3 Бостон 26 12 14 27
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 24 11 13 24
6 Детройт 24 10 14 23
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 24 8 16 19
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 23 15 8 30
4 Колорадо 25 13 12 26
5 Юта 24 10 14 24
6 Сент-Луис 25 11 14 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 24 8 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 23 13 10 29
4 Эдмонтон 24 13 11 28
5 Калгари 25 12 13 28
6 Анахайм 23 10 13 23
7 Сиэтл 25 11 14 23
8 Сан-Хосе 27 9 18 23
Результаты / календарь
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
2.12 00:30
Даллас – Виннипег
 3 : 1
2.12 04:00
Анахайм – Оттава
 4 : 3 Б
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости