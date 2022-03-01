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Сегодня, 06:45

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1384-го очка Овечкина. Текущее положение

Овечкин набрал 1384-е очко в НХЛ и сократил отставание от Халла
Сергей Разин
корреспондент

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Торонто» (3:5).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Теперь на счету 36-летнего россиянина 1384 (762+622) очка в 1250 матчах в НХЛ.

Овечкин занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Россиянин сократил отставание от идущего на 23-й строчке Бретта Халла до 7 очков.

Лидирует в списке Уэйн Гретцки, который за свою карьеру в 1487 матчах набрал 2857 (894+1963) очков.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1384 (762+622) в 1250

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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НХЛ, расписание и результаты матчей 1 марта: «Вашингтон» — «Торонто» и другие игры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 37 15 78
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Нью-Джерси 53 19 34 43
8 Филадельфия 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 53 35 18 74
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 53 29 24 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
Результаты / календарь
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3.03
4.03
5.03
6.03
1.03 03:30
Вашингтон – Торонто
 3 : 5
1.03 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 7 : 2
1.03 06:30
Лос-Анджелес – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.03
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
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