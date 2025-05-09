Овечкин об Уилсоне во втором матче с «Каролиной»: «Он наш лидер и задал тон игре»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал игру форварда Тома Уилсона во втором матче второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:1). 31-летний канадец набрал 2 (1+1) очка.

«Очевидно, что он задал тон игре. Он наш лидер. Уилсон играет умно, с физическим контактом. Он забросил важную шайбу», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч состоится в ночь с 10 на 11 мая. Начало игры — 01:00 по московскому времени.