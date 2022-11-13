Форвард «Вашингтона» Обе-Кубель дисквалифицирован на три матча

Форвард «Вашингтона» Николя Обе-Кубель дисквалифицирован на три матча по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1).

26-летний канадец наказан за удар в голову защитнику «Лайтнинг» Кэлу Футу.

В начале ноября Обе-Кубель был выставлен «Торонто» на драфт отказов, после чего его подписал «Вашингтон». На счету форварда 9 матчей в текущем сезоне.