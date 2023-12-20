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Сегодня, 00:42

Форвард «Вашингтона» Мирошниченко поделился мнением о возможном дебюте в НХЛ

Виктория Кравченко
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Российский нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко поделился ожиданиями от возможного дебюта в НХЛ. Хоккеист был вызван из АХЛ перед предстоящим матчем с «Айлендерс» 21 декабря.

«Я нервничаю, потому что, по сути, я пережил очень много обстоятельств и разных сложных ситуаций, работая ради этого всю свою жизнь. Моя семья тоже нервничает, поэтому я так рад возможному дебюту», — цитирует Мирошниченко пресс-служба клуба.

Иван Мирошниченко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
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«Торонто» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 29 21 8 43
2 Филадельфия 30 17 13 37
3 Айлендерс 30 14 16 36
4 Каролина 31 16 15 35
5 Вашингтон 28 15 13 34
6 Нью-Джерси 29 16 13 33
7 Питтсбург 30 14 16 31
8 Коламбус 32 10 22 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 19 10 43
2 Торонто 28 16 12 38
3 Флорида 31 18 13 38
4 Детройт 31 15 16 34
5 Тампа-Бэй 32 14 18 33
6 Монреаль 31 14 17 32
7 Баффало 32 13 19 29
8 Оттава 26 11 15 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 18 12 40
2 Колорадо 31 19 12 40
3 Виннипег 30 18 12 39
4 Нэшвилл 31 18 13 36
5 Аризона 30 15 15 32
6 Сент-Луис 30 15 15 31
7 Миннесота 29 12 17 28
8 Чикаго 30 9 21 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 47
2 Ванкувер 32 21 11 44
3 Лос-Анджелес 27 17 10 38
4 Калгари 32 13 19 31
5 Сиэтл 33 10 23 29
6 Эдмонтон 28 13 15 27
7 Анахайм 31 12 19 24
8 Сан-Хосе 31 9 22 21
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Тампа-Бэй – Сент-Луис
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Торонто – Рейнджерс
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Нью-Джерси – Филадельфия
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Каролина – Вегас
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Баффало – Коламбус
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Айлендерс – Эдмонтон
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Нэшвилл – Ванкувер
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20.12 04:30
Чикаго – Колорадо
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Аризона – Оттава
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Колорадо

 31 47
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Джей Ти Миллер

Ванкувер

 32 44
И Г
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Ванкувер

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Остон Мэттьюс

Торонто

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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 31 20
И КН
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Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Мартин Джонс

Торонто

 3 1.85
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Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

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