Форвард «Вашингтона» Мирошниченко поделился мнением о возможном дебюте в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко поделился ожиданиями от возможного дебюта в НХЛ. Хоккеист был вызван из АХЛ перед предстоящим матчем с «Айлендерс» 21 декабря.

«Я нервничаю, потому что, по сути, я пережил очень много обстоятельств и разных сложных ситуаций, работая ради этого всю свою жизнь. Моя семья тоже нервничает, поэтому я так рад возможному дебюту», — цитирует Мирошниченко пресс-служба клуба.