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Сегодня, 02:38

Форвард «Вашингтона» Милано рассказал, как Кузнецов помог ему адаптироваться в клубе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Сонни Милано рассказал, как Евгений Кузнецов помог ему адаптироваться в команде.

Милано проводит первый сезон за «Кэпиталз», до этого он играл за «Коламбус» и «Анахайм».

«Он меня очень поддерживал. Поначалу я действовал очень робко, потому что не хотел допускать ошибок. Но Кузнецов помог мне улучшить мою игру, я очень благодарен ему за это», — приводит The Washington Post слова Милано.

В сезоне-2022/23 Милано набрал 19 (7+12) очков в 31 матче за «Вашингтон».

Евгений Кузнецов (хоккей)
Сонни Милано
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Нью-Джерси 42 27 15 57
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 41 21 20 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 43 19 24 42
7 Оттава 41 19 22 41
8 Монреаль 42 17 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 43 21 22 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 40 20 20 43
7 Аризона 41 13 28 31
8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
Результаты / календарь
5.01
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20.01
15.01 03:00
Айлендерс – Монреаль
 - : -
15.01 03:00
Бостон – Торонто
 - : -
15.01 03:00
Вашингтон – Филадельфия
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15.01 03:00
Детройт – Коламбус
 - : -
15.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 - : -
15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 - : -
15.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 - : -
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Миннесота – Аризона
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15.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 - : -
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Сент-Луис – Тампа-Бэй
 - : -
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Чикаго – Сиэтл
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 82
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 42 66
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 61
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Джейк Эттингер

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