Форвард «Вашингтона» Милано рассказал, как Кузнецов помог ему адаптироваться в клубе

Нападающий «Вашингтона» Сонни Милано рассказал, как Евгений Кузнецов помог ему адаптироваться в команде.

Милано проводит первый сезон за «Кэпиталз», до этого он играл за «Коламбус» и «Анахайм».

«Он меня очень поддерживал. Поначалу я действовал очень робко, потому что не хотел допускать ошибок. Но Кузнецов помог мне улучшить мою игру, я очень благодарен ему за это», — приводит The Washington Post слова Милано.

В сезоне-2022/23 Милано набрал 19 (7+12) очков в 31 матче за «Вашингтон».