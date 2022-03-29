Форвард «Вашингтона» Кузнецов прервал рекордную серию из 12 игр с очками в матче с «Каролиной»

Евгений Кузнецов прервал рекордную серию из 12 игр с очками в матче «Вашингтона» с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прервал рекордную серию из 12 игр с очками в матче НХЛ с «Каролиной» (1:6).

В этой встрече россиянин не отметился результативными действиями. Таким образом, прервалась его серия из 12 матчей подряд с набранными очками. Это был его личный рекорд. В 65 играх он набрал 65 (22+43) баллов.

В истории «Вашингтона» он стал 9-м игроком с результативной серией из 12+ матчей. Рекорд принадлежит Майку Гартнеру (2 серии по 17 матчей в 1981 и 1984 годах).