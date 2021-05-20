Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов во второй раз заразился коронавирусом

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 20 мая в своем Twitter журналист The Athletic Тарик Эль-Башир. Для него это второй случай заражения COVID-19 в текущем сезоне.

«На этот раз было намного лучше, — сказал Кузнецов. — Как я говорил, я уже был в этой ситуации и быстро восстановился, после чего присоединился к команде. Забавно, ведь говорят, что немногие заражаются во второй раз. Непросто было сразу вернуть форму после того, как ты сидел дома».

Таким образом, Кузнецов точно пропустит матчи первого раунда против «Бостона» 22 и 24 мая.