Форвард «Вашингтона» Эллер — об Овечкине: «Единственный в своем роде»

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер оценил игру одноклубника Александра Овечкина.

26 февраля «Вашингтон» уступил «Калгари» (1:3). Овечкин забил единственный гол «Кэпиталз». Шайба стала для 39-летнего россиянина 30-й в текущем сезоне.

«Он единственный в своем роде», — цитирует Эллера журналистка Сэмми Силбер.

На счету Овечкина теперь 883 гола в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Ему нужно забросить еще 11 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, являющегося лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов.