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26 февраля 2025, 10:01

Форвард «Вашингтона» Эллер — об Овечкине: «Единственный в своем роде»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер оценил игру одноклубника Александра Овечкина.

26 февраля «Вашингтон» уступил «Калгари» (1:3). Овечкин забил единственный гол «Кэпиталз». Шайба стала для 39-летнего россиянина 30-й в текущем сезоне.

«Он единственный в своем роде», — цитирует Эллера журналистка Сэмми Силбер.

На счету Овечкина теперь 883 гола в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Ему нужно забросить еще 11 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, являющегося лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов.

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Александр Овечкин
Ларс Эллер
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
Финал Счет в серии
Каролина - Вегас
Каролина - Вегас
4 - 2
1. Каролина - Вегас
4 - 5
2. Каролина - Вегас
4 - 3
3. Вегас - Каролина
5 - 4
4. Вегас - Каролина
3 - 5
5. Каролина - Вегас
4 - 2
6. Вегас - Каролина
0 - 3
4 - 2
1/2 финала
Каролина - Монреаль
Каролина - Монреаль
4 - 1
1. Каролина - Монреаль
2 - 6
2. Каролина - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Каролина
2 - 3
4. Монреаль - Каролина
0 - 4
5. Каролина - Монреаль
6 - 1
4 - 1
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
1. Колорадо - Вегас
2 - 4
2. Колорадо - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Колорадо
5 - 3
4. Вегас - Колорадо
2 - 1
0 - 4
1/4 финала
Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
3 - 4
1. Баффало - Монреаль
4 - 2
2. Баффало - Монреаль
1 - 5
3. Монреаль - Баффало
6 - 2
4. Монреаль - Баффало
2 - 3
5. Баффало - Монреаль
3 - 6
6. Монреаль - Баффало
3 - 8
7. Баффало - Монреаль
2 - 3
3 - 4
Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
4 - 2
1. Вегас - Анахайм
3 - 1
2. Вегас - Анахайм
1 - 3
3. Анахайм - Вегас
2 - 6
4. Анахайм - Вегас
4 - 3
5. Вегас - Анахайм
3 - 2
6. Анахайм - Вегас
1 - 5
4 - 2
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
4 - 1
1. Колорадо - Миннесота
9 - 6
2. Колорадо - Миннесота
5 - 2
3. Миннесота - Колорадо
5 - 1
4. Миннесота - Колорадо
2 - 5
5. Колорадо - Миннесота
4 - 3
4 - 1
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
1. Каролина - Филадельфия
3 - 0
2. Каролина - Филадельфия
3 - 2
3. Филадельфия - Каролина
1 - 4
4. Филадельфия - Каролина
2 - 3
4 - 0
1/8 финала
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
4 - 2
1. Баффало - Бостон
4 - 3
2. Баффало - Бостон
2 - 4
3. Бостон - Баффало
1 - 3
4. Бостон - Баффало
1 - 6
5. Баффало - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Баффало
1 - 4
4 - 2
Вегас - Юта
Вегас - Юта
4 - 2
1. Вегас - Юта
4 - 2
2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
4 - 2
4. Юта - Вегас
4 - 5
5. Вегас - Юта
5 - 4
6. Юта - Вегас
1 - 5
4 - 2
Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
2 - 4
1. Эдмонтон - Анахайм
4 - 3
2. Эдмонтон - Анахайм
4 - 6
3. Анахайм - Эдмонтон
7 - 4
4. Анахайм - Эдмонтон
4 - 3
5. Эдмонтон - Анахайм
4 - 1
6. Анахайм - Эдмонтон
5 - 2
2 - 4
Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
2. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Тампа-Бэй
3 - 2
4. Монреаль - Тампа-Бэй
2 - 3
5. Тампа-Бэй - Монреаль
2 - 3
6. Монреаль - Тампа-Бэй
0 - 1
7. Тампа-Бэй - Монреаль
1 - 2
3 - 4
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
1 - 5
4 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 4
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
3. Миннесота - Даллас
3 - 4
4. Миннесота - Даллас
3 - 2
5. Даллас - Миннесота
2 - 4
6. Миннесота - Даллас
5 - 2
2 - 4
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
2 - 4
1. Питтсбург - Филадельфия
2 - 3
2. Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
3. Филадельфия - Питтсбург
5 - 2
4. Филадельфия - Питтсбург
2 - 4
5. Питтсбург - Филадельфия
3 - 2
6. Филадельфия - Питтсбург
1 - 0
2 - 4
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
2. Каролина - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Каролина
1 - 2
4. Оттава - Каролина
2 - 4
4 - 0
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15.06 03:00 Вегас – Каролина 0 : 3
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