Форвард «Вашингтона» Эллер не вышел на третий период против «Бостона»
04:45
Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер не появился на льду после второго периода матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».
32-летний датчанин получил травму нижней части тела и не вернется на лед в этой встрече.
В текущем сезоне Эллер провел 44 матча в регулярном сезоне НХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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