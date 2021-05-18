Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Форвард «Вашингтона» Эллер не вышел на третий период против «Бостона»

04:45
Теги:

Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер не появился на льду после второго периода матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

32-летний датчанин получил травму нижней части тела и не вернется на лед в этой встрече.

В текущем сезоне Эллер провел 44 матча в регулярном сезоне НХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка.

Читайте также

Слуцкий ярко отметил 50-летие: пришли даже Семак, Гончаренко и Дзюба
«Главная ошибка — не выбросил из лодки тех, кто греб в другую сторону». Интервью с экс-тренером «Ротора»
Что такое биологический возраст и как он влияет на организм? Отвечает эксперт
Червиченко: «Семак прав. У «Зенита» нет шансов на выход из группы в Лиге чемпионов»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей