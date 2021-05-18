Форвард «Вашингтона» Эллер не вышел на третий период против «Бостона»

Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер не появился на льду после второго периода матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

32-летний датчанин получил травму нижней части тела и не вернется на лед в этой встрече.

В текущем сезоне Эллер провел 44 матча в регулярном сезоне НХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка.