Форвард «Вашингтона» Эллер: «Для меня Овечкин уже лучший снайпер всех времен. Просто надо дождаться»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер в интервью RG.org высказался о капитане «столичных» Александре Овечкине.

«Для меня он уже лучший снайпер всех времен, нам просто нужно дождаться, когда это будет официально зафиксировано в книгах рекордов. Так что я счастлив. Быть частью истории — это большая привилегия и большая честь делить с ним лед, раздевалку и множество моментов», — сказал Эллер.

На счету 39-летнего россиянина 889 шайб в НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), ему осталось 6 голов.

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