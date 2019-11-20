Форвард «Вашингтона» дисквалифицирован на 3 матча за плевок в соперника

Нападающий «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй дисквалифицирован на три матча за плевок в защитника Эрика Гудбрансона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2), сообщает официальный сайт лиги.

Конфликт возник в конце второго периода до гола Чендлера Стивенсона — форвард «Вашингтона» Брендан Лейпсик повздорил с игроками соперников. После взятия ворот партнеры по команде пришли ему на помощь и тоже вступили в драку. Хэтэуэй совершил плевок, за что был удален до конца игры.

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