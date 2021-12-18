Форвард «Вашингтона» Дауд пропустит матч с «Виннипегом», его не пустили в Канаду

Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд стал еще один игроком команды, который не сможет участвовать в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

По данным источника, хоккеист выздоровел после коронавируса, но ему все равно не разрешили въезд в Канаду. Он вернется «Вашингтон».

Ранее в ковид-протокол были включены форварды «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Никлас Бэкстрем, которые также пропустят этот матч.

31-летний Ник Дауд в текущем сезоне провел 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (3+4) очков. Матч «Виннипег» — «Вашингтон» начнется в 04.00 по московскому времени.