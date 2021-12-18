Бэкстрем попал в ковид-протокол НХЛ и пропустит матч «Вашингтона» с «Виннипегом»

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем включен в ковид-протокол НХЛ, сообщает в своем Twitter журналист The Washington Post Саманта Пелл.

Ранее в список отстраненных попали еще два форварда столичной команды — Евгений Кузнецов и Гарет Хэтэуэй.

Бэкстрем не примет участие в гостевом матче с «Виннипегом». 34-летний швед только два дня назад провел первую игру в сезоне, восстановившись после травмы. Во встрече с «Чикаго» он сделал результативный пас.

Вместе с тем «Кэпиталз» не помогут еще два хоккеиста — форвард Ник Дауд и защитник Тревор ван Римсдайк. Оба уже покинули ковид-протокол, но не могли полететь в Канаду из-за ограничений по коронавирусу в этой стране.

Матч «Виннипег» — «Вашингтон» начнется в 04.00 по московскому времени.