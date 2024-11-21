Протас: «Тяжело терять Овечкина, но нужно показать, что мы можем сделать без него»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас прокомментировал травму одноклубника Александра Овечкина.

Клуб на неделю поместил 39-летнего россиянина в список травмированных. 19 ноября он получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

«Тяжело терять нашего лучшего бомбардира и лидера раздевалки. Но если мы хотим достичь успеха, нужно показать, что мы можем сделать [без него]. Нам стоит найти свою игру и попытаться заменить его», — цитирует Протаса пресс-служба НХЛ.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.