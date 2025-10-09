Овечкин сыграл в 21-м сезоне НХЛ за карьеру

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Это первая игра «Кэпиталз» в сезоне-2025/26.

40-летний россиянин играет в одном звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом.

Таким образом, Овечкин сыграл в 21-м сезоне НХЛ за карьеру. Он играет за «Вашингтон» с 2005 года. За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ он сыграл 1492 матча и набрал 1623 (897+726) очка.