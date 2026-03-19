Овечкин обошел Хоу по голам в домашних матчах в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». Игра прошла 19 марта на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

В активе 40-летнего россиянина стало 450 шайб в домашних матчах в чемпионатах НХЛ. По данному показателю Овечкин опередил Горди Хоу (449 голов) и вышел на чистое второе место в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (492 гола).

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 922 голами. С учетом плей-офф на его счету 999 заброшенных шайб в 1721 матче. По данному показателю россиянин занимает второе место в лиге, уступая 17 голов Гретцки.

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