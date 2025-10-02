Форвард «Ванкувера» Кравцов выставлен на драфт отказов

«Ванкувер» выставил нападающего Виталия Кравцова на драфт отказов, сообщается в соцсетях клуба.

В течение 24 часов игрока сможет забрать любой клуб НХЛ.

25-летний россиянин принял участие в двух предсезонных матчах «Кэнакс» и не набрал очков.

Кравцов заключил однолетний двусторонний контракт с «Ванкувером» 6 августа. В сезоне-2024/25 он выступал за «Трактор» и сыграл за челябинскую команду в 66 матчах FONBET чемпионата КХЛ, в которых набрал 58 (27+31) очков. В плей-офф форвард отметился 6 голами и 1 результативной передачей в 19 играх.