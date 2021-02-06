НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Форвард «Ванкувера» Эрикссон дебютирует в сезоне в матче с «Торонто»

21:58
Теги:

Нападающий «Ванкувер» Луи Эрикссон примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто», пишет в Twitter журналист Крис Джонстон.

35-летний швед проведет первую игру в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Кэнакс» хотели обменять хоккеиста, но не смогли этого сделать. У него остается еще 2 года действия контракта с кэпхитом 6 миллионов долларов.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир