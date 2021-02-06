Форвард «Ванкувера» Эрикссон дебютирует в сезоне в матче с «Торонто»
21:58
Нападающий «Ванкувер» Луи Эрикссон примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто», пишет в Twitter журналист Крис Джонстон.
35-летний швед проведет первую игру в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что «Кэнакс» хотели обменять хоккеиста, но не смогли этого сделать. У него остается еще 2 года действия контракта с кэпхитом 6 миллионов долларов.
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