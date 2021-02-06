Форвард «Ванкувера» Эрикссон дебютирует в сезоне в матче с «Торонто»

Нападающий «Ванкувер» Луи Эрикссон примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто», пишет в Twitter журналист Крис Джонстон.

35-летний швед проведет первую игру в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Кэнакс» хотели обменять хоккеиста, но не смогли этого сделать. У него остается еще 2 года действия контракта с кэпхитом 6 миллионов долларов.