Кузьменко признан первой звездой матча против «Чикаго»

«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Форвард «Кэнаск» Андрей Кузьменко признан первой звездой матча — россиянин забросил две шайбы.

Второй звездой матча стал игрок «Ванкувера» Дакота Джошуа, на счету которого одна шайба.

Третьей звездой матча признан Элиас Петтерссон, отметившийся двумя передачами на Кузьменко.

На счету 26-летнего россиянина в этом сезоне 45 матчей и 41 (19+22) очко.