Кузьменко признан первой звездой матча против «Чикаго»
«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Форвард «Кэнаск» Андрей Кузьменко признан первой звездой матча — россиянин забросил две шайбы.
Второй звездой матча стал игрок «Ванкувера» Дакота Джошуа, на счету которого одна шайба.
Третьей звездой матча признан Элиас Петтерссон, отметившийся двумя передачами на Кузьменко.
На счету 26-летнего россиянина в этом сезоне 45 матчей и 41 (19+22) очко.
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|64
|2
|Виннипег
|49
|31
|18
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|20
|55
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|46
|25
|21
|54
|5
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|47
|23
|24
|52
|6
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|48
|23
|25
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|7
|Аризона
|48
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|33
|35
|8
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|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|2
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|3
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|48
|23
|25
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|6
|Ванкувер
|47
|19
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|41
|7
|Сан-Хосе
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|Анахайм
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|25.01
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|2 : 4
|25.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|7 : 6 ОТ
|25.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|4 : 2
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|25.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|25.01
|03:30
|
Нью-Джерси – Вегас
|3 : 2 ОТ
|25.01
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|
Нэшвилл – Виннипег
|2 : 1
|25.01
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Сент-Луис – Баффало
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Аризона – Анахайм
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Колорадо – Вашингтон
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|
Ванкувер – Чикаго
|5 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|69
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|47
|33
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|21
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|36
|2.22
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