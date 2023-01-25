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Сегодня, 08:50

Кузьменко признан первой звездой матча против «Чикаго»

Руслан Минаев
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Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Форвард «Кэнаск» Андрей Кузьменко признан первой звездой матча — россиянин забросил две шайбы.

Второй звездой матча стал игрок «Ванкувера» Дакота Джошуа, на счету которого одна шайба.

Третьей звездой матча признан Элиас Петтерссон, отметившийся двумя передачами на Кузьменко.

На счету 26-летнего россиянина в этом сезоне 45 матчей и 41 (19+22) очко.

Андрей Кузьменко
Элиас Петтерссон
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Чикаго Блэкхокс
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25.01 03:00
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25.01 03:30
Нью-Джерси – Вегас
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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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