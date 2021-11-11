Форвард «Торонто» Семенов прокомментировал свой дебют в НХЛ

Российский нападающий «Торонто» Кирилл Семенов прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (3:0).

«Я отлично себя чувствую, испытал приятные эмоции. Это моя первая игра. Хочу сказать спасибо всем, спасибо моей семье, моей жене, которая все это время мне помогала. Благодарю команду, всех ребят, они поддерживали меня, говорили: «Вперед, Сэмми!». Это очень приятно», — цитирует журналист Дэвид Альтер Семенова.

Semyonov: «I feel very good. I have good emotion. It's my first game. I have [a] dream, higher now. Thank you, my family, my wife. All [of the] time, [she] help me. The guys and team and everyone tell me 'Come on Semmy' and support me. It's nice, very good.» — David Alter (@dalter) November 11, 2021

Семенов подписал с «Торонто» контракт новичка в мае 2021 года. Сегодня в игре с «Филадельфией» 27-летний россиянин провел на льду 11 минут 40 секунд и не отличился результативными действиями.