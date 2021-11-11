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Форвард «Торонто» Семенов прокомментировал свой дебют в НХЛ

09:58
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Российский нападающий «Торонто» Кирилл Семенов прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (3:0).

«Я отлично себя чувствую, испытал приятные эмоции. Это моя первая игра. Хочу сказать спасибо всем, спасибо моей семье, моей жене, которая все это время мне помогала. Благодарю команду, всех ребят, они поддерживали меня, говорили: «Вперед, Сэмми!». Это очень приятно», — цитирует журналист Дэвид Альтер Семенова.

Семенов подписал с «Торонто» контракт новичка в мае 2021 года. Сегодня в игре с «Филадельфией» 27-летний россиянин провел на льду 11 минут 40 секунд и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора
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