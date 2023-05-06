Форвард «Торонто» Найз пропустит оставшиеся матчи серии с «Флоридой» из-за сотрясения мозга

Форвард «Торонто» Мэттью Найз получил сотрясение мозга во втором матче второго раунда плей-офф против «Флориды» (2:3, 0-2), сообщает TSN.

20-летний американец получил сотрясение после столкновения с форвардом Сэмом Беннеттом. Из-за этого он пропустит оставшиеся матчи серии с «Пантерз».

В текущем сезоне Найз провел 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился результативной передачей. Также на его счету 4 (1+3) очка в 7 играх плей-офф.